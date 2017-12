La valeur réelle du Bitcoin est révélée

Le Bitcoin est un système de paiement dont la valeur réelle n’est ni plus ni moins conditionnée que par sa demande, estiment des experts.

Les analystes de la banque Morgan Stanley ont cherché à vérifier à quel point le prix actuel du Bitcoin — qui se vend aujourd’hui à près de 14.000 dollars – était justifié, rapporte Business Insider

Les experts ont pointé que la cryptomonnaie en question se distinguait de l’or et de devises officielles car elle n’était pas liée au taux d’intérêt. Selon eux, elle rappelle plutôt un système de paiement qui ne facture pas les transactions et le prix de cette monnaie virtuelle est difficilement calculable par les moyens classiques d’analyse économique. Qui plus est, le Bitcoin en lui-même peut ne rien coûter du tout, mais sa valeur réelle n’est définie que par le niveau de demande de ce système.

«Si personne ne se sert de cette technologie pour des paiements, sa valeur sera égale à zéro», estime le chef de l’équipe d’experts James Faucette.

Selon les analystes, le montant moyen des transactions en Bitcoin par jour est de près de trois milliards de dollars, alors que sur le marché des devises, le volume s’élève à 5.000 milliards.