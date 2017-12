Après l’agonie, le calme: le bitcoin s’installe à 15.000 dollars

La plus importante et la plus connue des cryptomonnaies maintient sa valeur à environ 15.000 dollars après une baisse significative la semaine dernière, selon les données des plateformes d'échange.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Après une fluctuation chaotique, les plateformes Bitcoin ont suspendu les ventes

Selon le portail CoinMarketCap, le bitcoin a augmenté ce matin de 11%, à 15,42 milliers de dollars. Sur la plateforme d'échange Bitfinex, la cryptomonnaie a augmenté de 11,3%, pour atteindre 15.080 dollars et de9,25% sur le GDAX, à 15.480 dollars. Enfin, selon le portail Coindesk, le bitcoin a augmenté de 10%, à 15.300 dollars.

Le bitcoin a vu sa valeur multipliée par 20 depuis le début de l'année, passant de moins de 1.000 dollars à 19.666 dollars sur Bitstamp et plus de 20.000 dollars sur d'autres plates-formes d'échange.

Suite à son envolée du 17 décembre à 20.000 dollars, le bitcoin a chuté le 22 décembre jusqu'à 13.000 dollars, soit de plus de 30%.

De l'avis des experts, le cours du Bitcoin chute suite aux avertissements sur les risques associés aux investissements dans les cryptomonnaies.

Mardi, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a rappelé que les cryptomonnaies n'étaient pas des moyens de paiement officiels, qu'elles n'étaient émises par aucun gouvernement et n'étaient soutenues par aucun actif. La croissance récente de leurs cours a été associée à une activité spéculative.

Selon Emil Oldenburg, cofondateur et directeur technique du site Bitcoin.com, les Bitcoins sont aussi bons qu'inutiles. «Investir dans le Bitcoin est pour l'instant l'un des actes les plus risqués que l'on puisse faire. Personnellement, j'ai tout vendu», a-t-il commenté.