Le nouveau décrochage du Bitcoin serait-il annonciateur de son crépuscule?

La valeur du Bitcoin a chuté de 1.200 dollars, selon le service CoinMarketCap.Pour le moment, la crypto-monnaie la plus populaire du monde s’échange pour environ 14.800 dollars, après avoir connu un mouvement de correction qui a momentanément relevé son cours à 16.000 dollars.

Aujourd’hui, à 16:20, heure de Paris, le Bitcoin a perdu 10,4% de sa valeur et son cours s’est établi à 14.800 dollars, selon le site CoinMarketCap. A la bourse Bitfinex, la baisse de la crypto-monnaie a atteint les 13% et l’on y donnait 14.312 dollars pour un Bitcoin. A celle de GDAX, la chute du cours a été de 6,3% et il est tombé à 14.405 dollars. Quant à Bitstamp, le cours de la crypto-monnaie à cette bourse s’est établi en dessous de 14.000 dollars et l’on y donnait 13.980 dollars.

Le cours de la crypto-monnaie Ripple s’est envolé de 8% pour s’établir à 1,42 dollar, alors que celui de l’Ethereum est en baisse à 742,69 dollars. Le cours du Bitcoin Cash chute également de 10,5% et s’établit à 2.655,19 dollars.

Des analystes commentent ainsi la volatilité du marché des crypto-monnaies, et surtout celle du Bitcoin: «Personne ne connaît la valeur maximale de cet actif de base (Bitcoin, ndlr). Nous ne pouvons pas prédire s’il vaudra zéro dollar, un million de dollars ou quelque chose entre ces deux valeurs», a dit Edward Stringham, directeur de l’American Institute for Economic Research, à l’agence Bloomberg.

D’ici à la fin de l’année, le cours du Bitcoin pourrait repartir à la hausse pour atteindre les 17.500 dollars.

Le service CoinMarketCap permet de suivre le prix moyen et la capitalisation des crypto-monnaies. Pour calculer le prix moyen du marché du Bitcoin en dollars, ce service compile les données de plus de 20 bourses. Coindesk établit le prix moyen du Bitcoin à partir de sa valeur en dollar sur les plus grandes bourses du monde: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase et itBit.