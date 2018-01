L’or monte sur fond de baisse du taux de change du billet vert

Les cours de l’or ne cessent de monter et ont dépassé la barre des 1.300 dollars l’once et ce sur fond d’affaiblissement du billet vert.

En ce premier jour ouvré de l’année 2018, les cours du métal jaune ont atteint leur maximum depuis trois mois et ce suite à la baisse du taux de change du dollar par rapport à la plupart des autres devises nationales, indiquent les marchés.

À 16h42, heure de Paris, les contrats à terme sur l'or pour livraison en février ont augmenté de 6,3 dollars (soit de 0,48%) pour atteindre 1.315,7 dollars par once troy, à l'issue des négociations sur le COMEX. Ainsi, il a atteint son plus haut depuis fin septembre 2017. Quant aux contrats à terme sur l'argent pour livraison en mars, ils se vendaient à 17,17 dollars par once, soit une hausse de 0,15%.

En outre, l'indice du dollar américain (son taux de change par rapport aux devises de six pays, principaux partenaires commerciaux des États-Unis) a baissé de 0,32%, soit à 91,83 points.

«Les cours de l'or ont entamé l’année 2018 en atteignant un maximum depuis septembre dernier. Dans l’histoire, c’est la quatrième année où l’or démarre au-dessus des 1.300 dollars l’once», indique l'analyste de Mitsubishi Jonathan Butler, cité par l’agence Reuters. L'analyste a ajouté que l'un des plus importants enjeux pour le métal jaune en 2018 serait la vitesse de normalisation de la politique monétaire dans les pays développés après une décennie de taux bas.

À l’issue de l’année 2017, le cours de l’or a connu une hausse de 13% et ce sur fond d’affaiblissement du dollar. Les prix du métal précieux ont augmenté de 55 dollars l’once, soit de 4,4%, rien qu’au cours des trois dernières semaines de l’année 2017.