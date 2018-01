Le changement climatique sortira-t-il le chocolat des menus d'ici 2050?

© Sputnik. Maxim Blinov Le lien entre un climat froid et le risque de cancer établi

Le changement climatique pourrait mettre en péril l'existence même du chocolat. Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), une hausse de 2,1°C pourrait priver l'humanité de chocolat d'ici 2050.

La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux principaux exportateurs de cacao, ont chacun les conditions climatiques nécessaires pour la croissance et la prospérité de la cacaoyère, en particulier un niveau d'humidité et une température appropriés. La hausse des températures assèchera les sols et détruira l'industrie du chocolat.

Les agriculteurs concernés ont cherché des alternatives pour relocaliser la production du cacao sur des terrains plus montagneux, ce qui, selon les scientifiques, pourrait détruire les écosystèmes qui ont déjà souffert de la déforestation et de l'agriculture illicite.

Doug Hawkins du cabinet de recherche londonien Hardman Agribusiness a déclaré au Mail Online que le problème résidait dans le fait que les méthodes de culture du cacao n'avaient pas changé depuis des centaines d'années.

«Contrairement à d'autres cultures arboricoles qui ont bénéficié de développements modernes à haut rendement et de techniques de gestion des cultures pour augmenter leur potentiel génétique, plus de 90% de la production mondiale de cacao est produite par des petits exploitants sur des cultures vivrières non améliorées.»

Des scientifiques de l'Université de Californie à Berkeley se sont associés au célèbre fabricant américain de confiseries Mars dans le but d'éviter d'éventuels impacts sur la production de chocolat. En utilisant une technique spéciale d'édition génétique nommée CRISPR, ils pourraient être en mesure de développer une plante de cacao capable de survivre dans des conditions plus sèches.