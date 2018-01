La Chine et le Pakistan utiliseront le yuan pour commercer, une menace pour le dollar?

La Banque d'État du Pakistan a permis d’utiliser le yuan chinois dans le commerce et les investissements sino-pakistanais, annonce l’Agence Chine nouvelle. Les positions du dollar seraient donc bousculées.

La Chine et le Pakistan utiliseront le yuan chinois dans le commerce et les investissements bilatéraux, indique l' Agence Chine nouvelle

«La Banque d'État du Pakistan a déjà mis en place le cadre réglementaire nécessaire qui facilite l'utilisation du yuan dans les transactions commerciales et d'investissement», indique le communiqué de la banque centrale.

Selon les nouvelles règles, la partie pakistanaise pourra payer des importations chinoises en yuans, plutôt qu'en dollars, et des entreprises chinoises investiront dans des projets, réalisés dans le cadre du China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Cela étant, le yuan aura un statut égal au Pakistan à d'autres monnaies étrangères, telles que le dollar américain, l'euro et le yen japonais.

Dans le cadre du renforcement des liens économiques, y compris avec le CPEC, le commerce et les investissements sino-pakistanais libellés en yuans augmenteraient sensiblement et bénéficieraient aux deux pays, ajoute l'Agence Chine nouvelle.

Le secteur bancaire pakistanais évalue positivement cette mesure.

«Le dollar pourrait rester le moyen d'échange dominant dans un avenir prévisible. Mais Islamabad et Pékin peuvent concrétiser leur rêve [régler les transactions bilatérales de commerce et d'investissement en roupies et en yuans, ndlr], nous pouvons réduire graduellement notre dépendance à l'égard du dollar sur une longue période», a déclaré un représentant de la banque centrale cité par la chaîne de télévision Dawn News.

De plus, les entreprises chinoises ne seront pas les seules à pouvoir participer à des projets du CPEC, ajoute Dawn News.