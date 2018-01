Ralentissement délibéré des iPhone: Apple pourrait perdre 10 milliards de dollars

Alors qu'Apple a avoué avoir volontairement réduit les performances d'anciens iPhone et annoncé ensuite son engagement à baisser le coût du remplacement des batteries usagées, la société risquerait par-là de subir de grosses pertes en termes de bénéfice.

Des analystes de la banque Barclays cités par Business Insider estiment que la marque à la pomme serait ainsi menacée de perdre 10 milliards de dollars.

Selon leur enquête, la détérioration de la batterie est la principale raison qui pousse les consommateurs à acheter un nouvel iPhone. Considérant que le remplacement de la batterie a baissé de 79 à 29 dollars et que la procédure prévoit en outre une augmentation des performances des smartphones, des experts prédisent que les ventes de l'iPhone en 2018 pourraient chuter de 16 millions d'exemplaires.

«Bien que cela puisse être bon pour l'image d'Apple, il nous semble que cela pourrait avoir une incidence défavorable sur les ventes de l'iPhone en raison du fait que de plus en plus d'utilisateurs préfèrent changer la batterie au lieu d'acheter un nouvel appareil», disent des experts.

© AP Photo/ Eric Risberg Mille milliards de dollars: une plainte hors-norme déposée contre Apple aux USA

Précédemment, Apple a présenté ses excuses pour avoir réduit les performances des modèles iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE afin d'augmenter la durée de vie de la batterie et éviter des désactivations soudaines du smartphone. Elle a annoncé son intention de réduire le coût du remplacement des batteries usagées.