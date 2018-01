Bitcoin dans le viseur des messageries? Telegram promet de lancer sa crypto-monnaie

Le célèbre service de messagerie chiffrée Telegram lancé par Pavel Durov préparerait une levée de fonds de grande ampleur: la messagerie aux 180 millions d'utilisateurs actifs prévoit de lancer sa propre plateforme Blockchain et sa propre crypto-monnaie. Réellement, une première pour une messagerie.

Pour la première fois, une messagerie, à savoir Telegram, prévoit de lancer sa propre plateforme blockchain, ainsi que sa monnaie virtuelle, annonce le site d'information américain TechCrunch.

La plateforme Telegram Open Network (TON) sera une blockchain «de troisième génération et ne se baserait ni sur Bitcoin , ni sur Ethereum . La monnaie virtuelle sera baptisée Gram.

Selon TechCrunch, la messagerie prévoit de financer ce lancement par une levée de fonds fonctionnant via l'émission d'actifs numériques échangeables contre des cryptomonnaies (ICO) durant la phase de démarrage d'un projet, comme le définit ICO Mentor.

Considérant que Telegram n'est plus une start-up, mais une entreprise solidement établie, avec 180 millions d'utilisateurs, elle vise à lever quelques milliards de dollars. La barre pour la seule pré-ICO serait placée à 500 millions de dollars, ce qui en ferait, si elle devait avoir lieu et réussir, l'ICO la plus importante à ce jour, indique le portail l'Informaticien.

Selon ces sites d'information, l'avantage pour Telegram d'avoir sa propre blockchain et monnaie virtuelle est l'indépendance financière qu'elle lui confèrerait, notamment par rapport aux institutions bancaires.