Renaître de ses cendres tel le phénix: le Bitcoin se refait une santé

Le Bitcoin, la monnaie virtuelle la plus populaire, qui a perdu ce mercredi plus d’un quart de sa valeur, a repris sa progression, tout comme les autres crypto-monnaies.

Après une chute de plus de 25%, le Bitcoin enregistre ce jeudi matin une dynamique positive. Ainsi, selon les données du marché, la monnaie virtuelle la plus populaire au monde s'échange pour environ 11.300 dollars.

Vers 04H50 GMT, le Bitcoin s'échangeait contre 11.380 dollars, prenant ainsi plus de 4,37%, selon le portail CoinMarketCap . Le cours de la crypto-monnaie a augmenté de 1,33%, jusqu'à 11.160 dollars, sur la plateforme Bitfinex, la plus grande plateforme d'échange de monnaies numériques au monde, de 1.72%, jusqu'à 11.210 dollars, sur la plateforme de trading GDAX et de 0,1%, à 11.150 dollars, sur le portail Coindesk.

Les autres monnaies virtuelles sont aussi dans une dynamique positive.

Le Ripple, connu sous le nom de XRP, a gagné 26,25% jeudi, à 1,4 dollars, tandis que l'Ethereum a progressé de 3,65%, à 1.000 dollars, d'après CoinMarketCap.

La capitalisation du marché des crypto-monnaies s'élève à 549,90 milliards de dollars. Le Bitcoin en représente plus d'un tiers.

Selon des analystes, la chute du cours des monnaies virtuelles, notamment du Bitcoin, a été provoquée par les indications d'un durcissement des autorités chinoises et sud-coréennes à l'égard des crypto-monnaies.

Le gouvernement sud-coréen a indiqué la semaine dernière que Séoul se préparait à interdire les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Selon l'agence Bloomberg, la Chine s'apprêterait également à élargir l'interdiction du minage de bitcoin.