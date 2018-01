De grandes entreprises russes voient leurs notes Moody's en hausse

Une vingtaine d'entreprises russes, dont Gazprom, LukOIL et Norilsk Nickel ont vu leurs notes chez Moody's améliorées et assorties de perspectives «positive» ou «stable».

© AP Photo/ Mark Lennihan Moody’s prédit les résultats de l’élection présidentielle russe de mars 2018

L'agence de notation internationale Moody's a relevé les notes de 19 sociétés russes jusqu'à Baa3. Les notes de 13 entreprises sont assorties d'une perspective positive, alors que les six autres ont une perspective stable.

Parmi les groupes qui bénéficient désormais d'une perspective positive figurent l'entreprise d'extraction diamantifère ALROSA, le géant gazier Gazprom et Gazprom Neft, les compagnies pétrolières LukOIL et Tatneft, le Combinat métallurgique de Magnitogorsk (MMK), le groupe gazier Novatek, le Combinat métallurgique de Novolipetsk (NLMK), Norilsk Nickel, les Chemins de fer russes, l'entreprise sidérurgique Severstal, Transneft et la Compagnie fédérale des voyageurs.

La perspective stable est quant à elle attribuée au géant pétrolier Rosneft et Rosneft International Holdings Limited, ainsi qu'aux groupes Bashnef, Inter RAO, SIBUR et PhosAgro.

La veille, Moody's a revu à la hausse les perspectives de neuf compagnies opérant dans le secteur financier russe, à savoir la Sberbank, la VTB, la Vnesheconombank (VEB) la Rosselkhozbank et la Gazprombank.