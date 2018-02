Ruée vers l'or russe: d’importants stocks de métaux précieux trouvés en Bachkirie

D’importants gisements d’or et d’argent ont été découverts par des géologues initialement engagés dans la recherche de chalcopyrite, en Bachkirie.

Un important gisement d'or et d'argent a été découvert par des géologues de la société d'exploration russe Rosgeo, lors d'une expédition de prospection dans le district de Khaïboullinskiy, en République de Bachkirie.

Arpentant quelque 28 kilomètres carrés à la recherche de chalcopyrite, les géologues ont foré des puits d'exploration de 346 à 510 mètres de profondeur. Les terres extraites et analysées ont mis en évidence des dépôts extrêmement riches en chalcopyrite, mélangés avec du zinc, de l'or et de l'argent.

Selon les estimations de Rosgeo, il y aurait environ 87 tonnes d'or dans la région. Les dépôts d'argent, quant à eux, sont estimés à 787 tonnes, précise le service dans un communiqué.

Quant à la chalcopyrite et au zinc, ils représentent respectivement 538.000 et 906.000 tonnes.

Rosgeo prévoit de demander une licence pour extraire les métaux. La société affirme que ses calculs géologiques et économiques ont démontré la faisabilité de la création d'une exploitation minière.