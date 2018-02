Des entreprises russes remettront en état les infrastructures énergétiques en Syrie

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Une base iranienne près de Palmyre?

Des entreprises pétrolières et gazières russes examinent la possibilité de prospection géologique et de participer à la remise en état de gisements existants, a annoncé le ministre russe de l'Énergie Alexandre Novak

«Nous avons signé une feuille de route dans le domaine de la prospection géologique dans le secteur pétro-gazier. Nous regardons non seulement l'industrie de l'énergie électrique, mais aussi le gaz et le pétrole, une restauration des gisements et de nouveaux gisements», a-t-il déclaré aux journalistes.

M.Novak n'a pas précisé quelles sociétés effectueraient ces travaux.

Moscou et Damas ont signé fin janvier une feuille de route sur la coopération dans les domaines énergétique et électrique pour 2018 et au-delà. Ce document prévoit remise en état, modernisation et construction de nouvelles installations énergétiques en Syrie.