Les restrictions russes sur les volailles et œufs US et canadiens levées

Moscou a annulé les restrictions sur l’importation de volaille vivante, viande de volaille et œufs américains et canadiens qui avaient été imposées à cause de la grippe aviaire. Toutefois, l’embargo sur ces produits de 2014 pris en réponse aux sanctions occidentales antirusses.

La Russie a levé les restrictions sur les importations de volaille, de viande de volaille, d'œufs d'incubateurs et d'autres produits des États-Unis et du Canada, annonce le service fédéral russe de la surveillance vétérinaire et phytosanitaire ( Rosselkhoznadzor ).

Les limitations sur le transit de ces produits par le territoire russe ont aussi été levées.

Ces mesures ont été imposées en 2014 pour le Canada et en 2015 pour les États-Unis à cause de la grippe aviaire. Cela étant, selon Rosselkhoznadzor, l'embargo sur ces produits, imposé dans le cadre de la réponse de la Russie aux sanctions antirusses prises par les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et plusieurs autres pays en 2014, sur fonds des évènements en Crimée et en Ukraine, reste en vigueur.

Selon le Centre russe des exportations, en 2017, les exportations russes de viande de volaille ont augmenté de 47% pour atteindre 173 millions de dollars (140 millions d'euros).