Le Petro vénézuélien, un danger pour l'économie US?

Le lancement du Petro, cryptomonnaie émise par le gouvernement vénézuélien, pourrait porter un coup à la «domination» économique et financière des États-Unis, a déclaré à Sputnik l’économiste José Gregorio Pina, soulignant que le développement des cryptomonnaies conduirait inévitablement à une «dédollarisation de l'économie mondiale».

Le Petro est désormais une réalité. Les autorités vénézuéliennes viennent de lancer la vente de cette cryptomonnaie, qui a un certain nombre de caractéristiques uniques. D'abord, c'est une monnaie virtuelle émise par un État. Deuxièmement, le Petro s'appuie sur de riches réserves de pétrole, ce qui le rend très attractif.

Cette cryptomonnaie vénézuélienne est un sérieux coup porté à la domination financière et économique américaine, a déclaré à Sputnik l'économiste José Gregorio Pina.

Le fait est que la technologie des cryptomonnaies permet d'effectuer des transactions, en contournant les institutions financières et économiques contrôlées par les États-Unis. Ils ont entre leurs mains la plupart des «canaux», notamment «électroniques», par lesquels les opérations impliquant des monnaies traditionnelles sont effectuées.

Désormais, les sanctions américaines visant à compliquer au maximum les opérations financières au Venezuela créeront beaucoup moins de problèmes à Caracas.

Selon l'expert, c'est pour cette raison que la Russie et la Chine, ainsi que plusieurs autres pays, «planifient et mettent déjà en œuvre leurs idées pour créer leurs propres crypto-monnaies». L'expert a également rappelé qu'une idée similaire était en cours de discussion entre les pays du groupe des BRICS, dont les dirigeants envisagent également la possibilité d'utiliser une future monnaie cryptographique commune pour les échanges avec les pays de l'Union économique eurasiatique.

De telles initiatives constituent une réponse efficace aux «attaques» américaines dans la sphère financière et économique, a souligné l'économiste. En outre, elles frappent directement «l'un des flancs faibles de l'économie américaine, sa forte dépendance des banques et des canaux financiers et économiques contrôlés par Washington». C'est grâce à l'alignement de ce système que les États-Unis parviennent à maintenir leur «économie spéculative», a insisté M.Pina.

Selon l'expert, le développement des cryptomonnaies conduira inévitablement à une «dédollarisation de l'économie mondiale».

Dans ce contexte, l'agressivité croissante des États-Unis sur la scène internationale n'a rien d'étonnant, selon l'expert. Le récent voyage du Secrétaire d'État américain Rex Tillerson en Amérique latine le prouve. Il a fait plusieurs déclarations «loin d'être amicales envers le Venezuela, ce qui est une conséquence directe du lancement du Petro».

«Je n'exclus pas que Washington, qui a longtemps tenté d'imposer un gouvernement fantoche à la tête du Venezuela, puisse procéder à une agression militaire directe», a conclu l'économiste.