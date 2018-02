Des hackers ont appris à miner de la cryptomonnaie avec Microsoft Word

Des analystes en cybersécurité ont fait état d'une nouvelle découverte inquiétante : le vol de cryptomonnaie est maintenant possible grâce à une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Word, qui permet aux utilisateurs d'intégrer des éléments multimédias.

Des hackers ont appris à miner de la cryptomonnaie en utilisant le Microsoft Word installé sur l'ordinateur personnel d'un utilisateur, est-il indiqué sur un blog de la société VOTIRO Secured.

Pour le minage, les hackers utilisent Online Video, la nouvelle fonctionnalité de Microsoft Word qui permet d'intégrer directement des vidéos d'internet à l'intérieur des documents. Lorsque l'on ouvre cette page, apparait cette vidéo et un lien vers la page d'enregistrement. Après avoir lancé le script de minage se lance la vidéo, et juste à ce moment-là le processeur et la carte graphique de l'ordinateur de l'utilisateur commencent le processus de minage.

Il est à noter que ce système n'apporte pas beaucoup de profit aux cybercriminels, puisque la fermeture du fichier sur l'ordinateur provoque l'arrêt du minage de la cryptomonnaie. Mais les experts n'excluent pas qu'au fil du temps, les hackers trouveront un moyen de mettre en œuvre «un minage de masse».

Les experts soulignent également qu'en utilisant ce script pour Microsoft Word, les hackers peuvent non seulement voler de la cryptomonnaie, mais aussi installer des chevaux de Troie et autres virus sur les ordinateurs des utilisateurs. Par conséquent, il est recommandé d'être attentif et prudent avec les documents texte envoyés à partir d'adresses e-mail inconnues.