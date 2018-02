La famille Rothschild change le président de son empire familial

David de Rothschild, président de Rothschild & Co, a l’intention de remettre l’affaire de famille à son fils Alexandre, indique le Financial Times.

Le président en exercice de Rothschild & Co , David de Rothschild, 75 ans, qui occupe ce poste depuis 2012, entend prendre sa retraite et désigner son fils Alexandre de Rothschild, 37 ans, comme successeur, annonce le quotidien britannique Financial Times

Alexandre est maintenant le vice-président exécutif du holding. Il l'a rejoint lors de la crise financière de 2008 pour développer le domaine du capital investissement et de la dette privée. Diplômé de l'École supérieure du commerce extérieur (ESCE), Alexandre de Rothschild avait auparavant travaillé chez Bank of America à Londres et Bear Stearns à New York.

Le groupe Rothschild & Co, une des plus anciennes banques d'investissement en Europe, a été fondé en 1838 par Mayer Amschel Rothschild puis ses fils ont créé des filiales dans tout le continent. Aujourd'hui, Rothschild & Co est un holding qui fournit des services de conseil financier, de banque privée et gestion d'actifs, de capital investissement et de dette privée.

Elle est présente dans plus de 30 pays. Son résultat global total est de 243 millions d'euros.