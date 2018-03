Bill Gates met en garde contre la dangerosité des cryptomonnaies

Participant à une session de questions-réponses sur le portail Reddit, le fondateur de l'entreprise informatique Microsoft, Bill Gates, a estimé que le caractère anonyme des cryptomonnaies les rendait dangereuses car les autorités ne peuvent pas traquer les cas de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme:

«On utilise déjà les cryptomonnaies pour acheter des drogues, c'est un exemple rare d'une technologie qui mène presque directement vers la mort. Il me semble que les spéculations avec l'ICO [méthode de levée de fonds Initial coin offering, ndlr] et les cryptomonnaies mettent en péril ceux qui aspirent à des investissements à long terme.»

Lorsqu'un utilisateur de Reddit a précisé que l'argent liquide était aussi utilisé pour ce genre de transactions, M.Gates l'a reconnu, en poursuivant:

«C'est vrai, mais il faut transmettre l'argent liquide en personne. Cela crée certains obstacles, surtout s'il s'agit de rançons pour des personnes kidnappées».

Parmi d'autres questions qui intéressaient les utilisateurs du portail figurait aussi une éventuelle percée dans le domaine technologique.

«La chose la plus étonnante, ça sera quand les ordinateurs pourront lire et comprendre un texte et non plus que les hommes. Aujourd'hui, ils sont capables de faire des choses simples, par exemple, chercher des mots concrets, mais les notions abstraites leur restent encore incompréhensibles», a-t-il indiqué.