Voici pourquoi le bitcoin pourrait évincer les devises ordinaires et même l’or

Quel avenir est réservé à l’euro et au dollar en présence des cryptomonnaies qui deviennent de plus en plus chères? L’or devrait-il craindre l’avancée spectaculaire du bitcoin? Stéphan Gershuni, partenaire général de New Mining Company, évoque pour Sputnik les changements à prévoir dans les années à venir.

Stéphan Gershuni, partenaire général de New Mining Company, a évoqué dans un entretien à Sputnik quels changements majeurs dans le domaine de l'économie et des finances pourrait entraîner le développement des cryptomonnaies et notamment celui du bitcoin.

«Le bitcoin a le plus de chances de remplacer les devises traditionnelles car il est actuellement la cryptomonnaie la plus répandue, la plus sûre, la plus grande selon le marché d'utilisation. Je suis certain qu'il le restera dans l'avenir parce que ce projet n'appartient à personne, n'est contrôlé par personne, c'est-à-dire il n'y a pas d'intérêts privés», a-t-il dit à Sputnik.

En outre, M.Gershuni estime que le bitcoin pourrait même évincer l'or car il est «plus facilement transférable que l'or, plus facile à diviser que l'or, et il est plus facile à défendre».

«Avec l'aide de la cryptographie on peut garder le bitcoin tandis que c'est impossible avec l'or. De nos jours, le bitcoin est utilisé exactement aux mêmes fins que l'or. En outre, le bitcoin, comme l'or, n'est lié à aucune économie. Dans le cas d'une crise dans un pays, l'or devient plus cher. S'il arrivait une crise financière, il aurait un effet positif sur le prix du bitcoin parce qu'il est un moyen de protection contre la chute de la monnaie nationale», a conclu l'interlocuteur de l'agence.