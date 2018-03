Ministre iranien: «Les relations entre Moscou et Téhéran ont un caractère stratégique»

La dernière réunion de la commission intergouvernementale russo-iranienne, l’intégration des systèmes de paiement iranien «Shetab» et russe «Mir» et l’intérêt porté par les investisseurs iraniens pour les régions russes ont été évoqués par le ministre iranien de l'Économie et des Finances Masoud Karbasian dans un entretien accordé à Sputnik.