Que font les Rothschild en dehors du domaine bancaire?

Fin février, on apprenait que David de Rothschild, président de Rothschild & Co, confierait ce poste à son fils Alexandre. Sur fond de ce changement important, examinons l’ampleur et la structure de l’empire que s’est constituée cette famille.

Les Rothschild sont connus pour être une des familles les plus riches et puissantes au monde. Ils développent leurs affaires dans de nombreux domaines, des services de conseil financier et gestion d'actifs à l'agriculture et l'hôtellerie.

Services banquiers et financiers

La finance est la base de l'empire des Rothschild. Un de leurs principaux actifs dans ce domaine est le holding Rothschild & Co dont le président, David de Rothschild, 75 ans, doit transmettre ce poste à son fils Alexandre de Rothschild, 37 ans, cette année.

Il a été fondé en 1838 par Mayer Amschel Rothschild, à l'époque, comme la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans qui a été nationalisée un siècle plus tard pour devenir une partie de la SNCF. Après la Seconde Guerre mondiale, les Rothschild ont transformé leur affaire en un conglomérat de sociétés financières, dont une des principales composantes, la Banque Rothschild, a été nationalisée en 1981 par le gouvernement socialiste sous la présidence de François Mitterrand. Toutefois, en 1983, une nouvelle banque d'affaire Rothschild & Cie (Paris Orléans Banque jusqu'en 1986 à cause de l'interdiction d'utiliser le nom Rothschild) a été recréée par David, Éric et Édouard de Rothschild.

© AFP 2018 FABRICE COFFRINI La finance est la base de l’empire des Rothschild

Actuellement, Rothschild & Co est un des plus grands groupes dans le monde du conseil financier qui réunit plusieurs entreprises telles que les banques Rothschild & Cie Banque et N M Rothschild & Sons Limited qui ont leurs sièges à Paris et à Londres, respectivement. Ce holding, embouchant 3.400 personnes dans 40 pays, fournit des services de conseil financier, de banque privée et gestion d'actifs, de capital investissement et de dette privée. En 2017, son chiffre d'affaires était de 1,76 milliard d'euros.

Le Groupe Edmond de Rothschild, fondé en 1953, est un autre conglomérat d'entreprises contrôlé par cette famille. Ses principales activités sont similaires à celles de Rothschild & Co. Tout comme de ce dernier, le groupe est dirigé par un Rothschild. Benjamin de Rothschild est le président du conseil d'administration d'Edmond de Rothschild, organe principal du holding. Sa femme, Ariane de Rothschild, est à la tête du comité exécutif du groupe.

Vin et hôtellerie

Cela étant, la famille Rothschild s'est attaquée à d'autres domaines. Le Groupe Edmond de Rothschild susmentionné a des actifs non-financiers tels que des domaines viticoles en France, en Espagne, en Afrique du Sud, en Argentine et en Nouvelle-Zélande, des hôtels de luxe et des entreprises agricoles, notamment de production de fromages.

© Sputnik. Sergey Malgavko Les Rothschild ont des actifs non-financiers

De plus, il y a une entreprise Rothschild uniquement spécialisée dans la vinification. Les Domaines barons de Rothschild, fondés en 1868 quand le baron James de Rothschild a acheté le Château Lafite, regroupent trois châteaux près de Bordeaux et des domaines en France, au Chili et en Argentine.

La branche britannique des Rothschild a aussi sa propre affaire dans le vin: la société Baron Philippe de Rothschild, dont des entreprises se trouvent en France, aux États-Unis et au Chili. Son vin est exporté vers 150 pays.

Philanthropie

Bien que les actions caritatives ne rapportent pas directement de l'argent, elles influencent directement la réputation d'une entreprise et peuvent, dans certains pays, donner droit à d'importantes réductions fiscales. Les Rothschild, comme beaucoup d'autres propriétaires de grandes entreprises, partagent des valeurs de charité.

Leurs fondations philanthropiques sont nombreuses et agissent dans divers domaines, plus ou moins universels. On notera les Fondation Edmond de Rothschild et Rothschild Foundation qui développent des programmes d'arts, d'entrepreneuriat et de santé. La Fondation OPEJ vise elle à défendre les droits des enfants et la Rothschild Foundation Hanadiv Europe a été créée pour soutenir la culture et l'héritage juif.