Qui provoque la chute du bitcoin, main invisible du marché ou intervention d’État?

Un rapport de l’entreprise Chainalysis concernant la chute du prix du bitcoin ces trois derniers mois a défini des facteurs déterminant sa valeur, notamment les tentatives d’États de réguler les cryptomonnaies et leurs marchés.

Des analystes de la société Chainalysis ont examiné la dynamique du prix du bitcoin sur la période de décembre 2017 à février 2018 pour déterminer les facteurs influençant la valeur de cette cryptomonnaie.

Selon leur rapport, «La grande chute du prix du bitcoin: ses raisons et perspectives» publié le 15 mars, les intentions de certains pays, notamment de la Corée du Sud, de la Chine et de la Russie, de réguler le secteur des monnaies numériques sont un des principaux moteurs de l'effondrement du cours du bitcoin de 20.000 dollars en décembre dernier à 6.000 en février. Pratiquement chaque déclaration de régulateurs nationaux sur ce sujet a provoqué des changements sensibles sur le marché du bitcoin.

© Sputnik. Vladímir Astapkovich Nouvelle chute du bitcoin depuis la mi-février

Cela étant, les analystes reconnaissent qu'il est difficile de déterminer un juste prix du bitcoin. Les marchés traditionnels ont des indicateurs fondamentaux qui aident à comprendre les prix d'actifs et leurs variations. Les marchés de monnaies numériques sont en outre en cours de formation.

De plus, début 2018, les volumes de négociation des principales cryptomonnaies étaient plus corrélés les uns par rapport aux autres qu'au cours de l'année 2017. Cela veut dire que l'interdépendance entre les marchés et les investisseurs grandit.

En ce qui concerne les autres cryptomonnaies, elles reproduisent de plus en plus la dynamique du bitcoin. Malgré le nombre grandissant de monnaies numériques, ce qui se produit avec la plus populaire des cryptomonnaies se produit avec les autres, conclut le rapport.