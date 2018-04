Le Bahreïn découvre le plus grand gisement pétrolier de son histoire

Au Bahreïn, le gisement de pétrole et de gaz le plus grand dans l’histoire de ce royaume du golfe Persique a été découvert, indique l’agence BNA.

© Sputnik. Evgeny Biyatov Le Qatar veut que la Russie participe à la mise en valeur de gisements gaziers

Le plus grand gisement pétrolier du Bahreïn vient d'être découvert, annonce la Bahrain News Agency

«Le Haut Comité pour les ressources naturelles et pour la sécurité économique a développé le potentiel des entreprises nationales pétrolières pour augmenter les travaux d'exploration et d'extraction. Grâce à cela, les plus grandes réserves pétrolières de l'histoire du royaume ont été découvertes», souligne l'agence.

Selon le Comité, le nouveau gisement contient un volume important de pétrole de réservoirs étanches qui dépasse de loin celui du plus grand champ pétrolier du Bahreïn, le gisement d'Awali. De plus, d'importantes réserves de gaz y ont été découvertes.

C'est la première découverte d'une telle ampleur au Bahreïn depuis 1932, précise BNA.