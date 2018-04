La plus grande menace sur l’économie mondiale est désignée

L’escalade des menaces, des mesures et de contremesures entre Pékin et Washington, déjà qualifiée de guerre commerciale, risque d’être lourde de conséquences pour l’économie globale.

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis constitue la plus grande menace pour l’ensemble du système économique global, tel est l’avis exprimé ce vendredi par Jacob Frenkel, président du conseil d’administration de la banque américaine d’investissements JP Morgan, dans son interview à la chaîne CNBC.

«Je pense que nous devrions tous nous souvenir de la catastrophe de 1931. Les bonnes intentions voulant protéger les emplois américains ont catalysé la Grande Dépression. Nous devrions éviter [toute réédition de] ceci à tout prix», a-t-il souligné.

Comme le souligne le banquier, le monde est tellement interconnecté et interdépendant que des pays ne peuvent tout simplement pas chacun de leur côté se permettre de se «tirer l'un sur l'autre». Ceci étant dit, ces tiraillements qui se produisent entre Pékin et Washington, Frenkel les qualifie «de quelques échauffourées».

© AP Photo/ Ng Han Guan, Pool La croissance chinoise menacée par la guerre commerciale entre Washington et Pékin?

Rappelons que Washington a publié mardi une liste d'importations chinoises, d'une valeur globale d’environ 50 milliards de dollars, qui seront visées par une nouvelle taxe supplémentaire de 25%. Deux jours plus tard, le Président Trump a ordonné au ministère du Commerce de son pays d’examiner la possibilité d’imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises.

Ces démarches, les États-Unis les ont qualifié de réaction aux mesures de rétorsion «injustes» entreprises par la Chine qui a elle aussi instauré des droits de douane supplémentaires de 25% sur 106 catégories de produits américains tels que le soja, les voitures et les substances chimiques. Qui plus est, la Chine a menacé d’adopter de nouvelles contremesures et d’aller jusqu’au bout dans la défense de ses intérêts.