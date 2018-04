L'Allemagne perdrait «des milliards d'euros» à cause des sanctions antirusses des USA

Les sanctions US imposées récemment à l'encontre de Moscou sont susceptibles d'entraîner la perte de plusieurs milliards d'euros pour Berlin, selon la Chambre de commerce russo-allemande.

L'économie allemande risque de subir des milliards d'euros de pertes en raison des dernières sanctions américaines en date visant la Russie, indique la Chambre de commerce russo-allemande dans un communiqué diffusé mardi.

«Selon les évaluations de la Chambre, les sanctions américaines imposées récemment contre la Russie pourraient coûter des milliards d'euros à l'économie allemande dans les années à venir», lit-on dans le document.

La Chambre rappelle que la «liste noire» US des entités et individus russes comprend les noms d'entrepreneurs et compagnies qui sont d'«étroits partenaires» de l'Allemagne.

À court terme, l'économie allemande pourrait subir «plusieurs centaines de millions d'euros de pertes» en raison des sanctions antirusses de Washington, estime la Chambre.

La semaine dernière, le département américain du Trésor a annoncé des sanctions contre 24 personnalités russes et 14 entreprises et entités juridiques. Sur la liste établie par Washington figurent entre autres le directeur général de Gazprom Alexeï Miller et le propriétaire de la holding énergétique EN+ Group, Oleg Deripaska.