Trump penserait à rejoindre le TPP qu’il a rejeté il y a un an. Pourquoi?

Après avoir retiré les États-Unis du Partenariat transpacifique (TPP) dès son entrée en poste, le Président américain se proposerait de le rejoindre. Est-ce la menace d’une guerre commerciale avec la Chine qui fait fléchir Donald Trump? Sputnik en a demandé l’avis à Can Van Luc, de la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV).

Sur son compte Twitter, Donald Trump a souligné que les États-Unis pourraient bien revenir au Partenariat transpacifique (TPP), mais à des conditions qui soient plus avantageuses pour eux, a rappelé à Sputnik Can Van Luc, principal conseiller du Conseil des directeurs de la BIDV.

© AFP 2018 Timothy A. CLARY Un point, c’est tout: les USA ne reviendront pas dans le TPP

«Cela veut dire que les Américains veulent renégocier cet accord de libre-échange, alors que les autres pays membres du TPP viennent de décider d'instituer le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Cela nous incite à remettre en doute les conséquences de la politique du Président Trump et le sérieux de ses déclarations», a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'expliquer que le Président américain changeait souvent d'intentions.

«Quoi qu'il en soit, nous aurions salué une telle démarche, les États-Unis étant un partenaire très important dans le monde en général et au sein du PTPGP en particulier. S'ils reviennent, 40% du PIB mondial et 30% du commerce mondial reviendront aux 12 pays du PTPGP par rapport à quelque 10 à 13% actuels», a relevé l'expert.

Quant aux motifs exacts du retour éventuel des Américains, Can Van Luc s'est dit mal placé pour en juger, mais a supposé que les États-Unis songeraient à rejoindre le Partenariat transpacifique pour obtenir à présent et à l'avenir des avantages dans une guerre commerciale contre la Chine.

«Cela pourrait effectivement servir à formuler des conditions supplémentaires pour assurer aux États-Unis des avantages dans une guère commerciales avec la Chine à présent et dans l'avenir», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.

Les observateurs supposent que ce sont les élections de mi-mandat aux États-Unis, prévues en novembre, et la guerre commerciale avec la Chine qui sont ces deux éléments majeurs qui poussent à présent les États-Unis vers des partenariats. Qui plus est, le Partenariat transpacifique, qui exclut la Chine, a toujours été perçu comme un accord permettant aux États-Unis de faire contrepoids au géant asiatique dans plusieurs marchés importants, comme celui du Japon. Cette logique géostratégique du TPP de faire concurrence à la Chine demeure très forte et plusieurs membres du Parti républicain y croient fortement.