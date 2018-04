Le nom de l’héritier de l’empire bancaire des Rothschild révélé

Alexandre de Rothschild succédera en mai à son père en tant que directeur exécutif de la banque Rothschild & Co. Il représentera la septième génération de la famille Rothschild qui dirige l’une des principales banques d’affaires françaises.

Le conseil d'administration de Rothschild & Co a choisi Alexandre de Rothschild en tant que son futur directeur exécutif qui doit succéder en mai à son père David de Rothschild, annonce Bloomberg en se référant à un communiqué publié mardi.

© AP Photo / Michael Probst Que font les Rothschild en dehors du domaine bancaire?

Selon le média, il s'agit de l'arrivée de la septième génération de la famille Rothschild à la direction de la banque.

David de Rothschild âgé de 75 ans prendra la tête du conseil de surveillance après l'assemblée générale du 17 mai 2018.

Alexandre de Rothschild âgé de 37 ans a rejoint l'affaire familiale, il y a dix ans en se concentrant sur les activités de capital-investissement et de dette privée. Auparavant, il a travaillé dans d'autres sociétés financières.

«Ce passage de témoin a été longuement préparé. Alexandre, avec 15 ans d'expérience, a démontré ses capacités tant dans les relations humaines que dans la compréhension de tous nos métiers», a souligné David de Rothschild dans un communiqué.

Depuis deux ans, Rothschild & Co cherche à accroître ses activités aux États-Unis, en ouvrant ses sièges à San Francisco et à Chicago. Le futur directeur exécutif a déclaré dans une interview accordée au Financial Times qu'il avait l'intention de poursuivre cette stratégie.

Sous la houlette de David de Rothschild, Rothschild & Co est devenu une banque d'affaires incontournable dans l'univers des fusions et acquisitions (M&A). D'après les données de Reuters, Rothschild s'est maintenue en 2017 en tête des banques d'affaires en France.