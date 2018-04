«Des projets, il y en a» : un sénateur congolais évoque les relations Russie-RDC

En marge du quatrième Forum économique international de Yalta, qui se tient en Crimée, Aristote Ngarime-Mabago, membre du Sénat de la République démocratique du Congo (RDC), a parlé à Sputnik de la collaboration entre son pays et la Russie, indiquant qu'il était important de «conserver des contacts permanents, réguliers entre la Russie et la RDC».

Aristote Ngarime-Mabago, membre du Sénat de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré dans une interview accordée à Sputnik que «la relation entre la RDC et la Russie va aussi beaucoup profiter à la Russie comme à la RDC».

© Sputnik . Konstantin Chalabov Le chemin des investissements en Afrique passe-t-il par la Crimée?

Ainsi, il a souligné qu'un accord bilatéral existait d'ores et déjà entre la Russie et la RDC en vue de promouvoir le rapprochement des deux pays, notamment dans le domaine commercial, celui des investissements et dans le secteur minier , afin que les entreprises russes puissent investir en RDC et que les investisseurs congolais puissent entrer facilement en contact avec les Russes.

Il a précisé que son pays prévoyait de nombreuses exonérations de taxes pour encourager les entreprises russes à venir travailler en RDC et qu'il étudiait les moyens de se rapprocher de la Russie.

«Des projets, il y en a», a constaté Aristote Ngarime-Mabago, ajoutant qu'il était important avant tout de «conserver des contacts permanents, réguliers entre la Russie et la RDC avec des initiatives, avec des projets concrets. Ça, il y en a et à notre niveau nous avons commencé à travailler, à réfléchir».

Pour ce qui est des domaines particulièrement attractifs, il a souligné que la Russie était «un pays qui, en termes d'infrastructures, en termes d'équipements, en termes d'immobilier» était très avancé.

«Je souhaite que […] les entreprises russes évoluant dans le secteur, peut-être de l'immobilier, viennent en RDC. Donc pour moi il s'agit des domaines plutôt économiques, de l'infrastructure — c'est ce qui va aider le plus le RDC», a-t-il noté.

Aristote Ngarime-Mabago s'est déclaré très optimiste quant à l'avenir des rapports bilatéraux.

«La relation entre la RDC et la Russie va aussi beaucoup profiter à la Russie comme à la RDC […] Notre accord va apporter beaucoup à la Russie et […] je pense que la Russie va beaucoup apporter à la RDC et que notre relation va faire beaucoup avancer nos deux pays», a-t-il indiqué.

© Sputnik . Alexandr Polegenko «L’Afrique a besoin de la Russie comme la Russie a besoin de l’Afrique»

Le sénateur congolais s'est félicité du développement du secteur des infrastructures et du bâtiment

«J'ai vu l'architecture de Moscou et je me suis dit que c'était formidable, fabuleux. Dans ce secteur-là on souhaite un rapprochement avec Moscou », a-t-il souligné.

Le quatrième Forum économique international de Yalta se déroule du 19 au 21 avril. Il accueille trois mille participants venus de plus de 60 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe.