Le FMI dévoile les principales menaces pour l’économie mondiale

«La vulnérabilité financière croissante, les tensions commerciales et géopolitiques croissantes et un niveau d'endettement international sans précédent menacent les perspectives de croissance mondiale», est-il indiqué dans un communiqué publié à l'issue de la réunion du Comité monétaire et financier international (CMFI).

Comme le soulignent les membres du Comité, la croissance de l'économie mondiale s'intensifie et concerne de plus en plus de pays, ce qui est devenu possible grâce à une forte augmentation du volume des investissements et du commerce. Actuellement, les risques de ralentissement ou d'arrêt de la croissance économique sont limités, mais, selon le CMFI, ils augmenteront au cours des prochains trimestres.

Le document note également que les facteurs démographiques et les faibles taux de croissance de la productivité pourraient dans l'avenir réduire les perspectives d'une croissance plus élevée et inclusive de l'économie.