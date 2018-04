Les perspectives de l’économie chinoise sur fond de guerre commerciale avec les USA

Le Président Xi Jinping insiste sur la nécessité d’augmenter la demande intérieure en Chine dans le contexte d’aggravation de la situation politique et économique extérieure, dont la guerre commerciale avec les USA. Il ne faut toutefois pas exagérer le rôle des contradictions entre Pékin et Washington, a indiqué un analyste chinois à Sputnik.

La guerre commerciale déclenchée par les États-Unis peut effectivement priver la Chine d'une bonne partie de ses recettes d'exportations, mais rien de grave n'arrivera, a estimé dans un entretien accordé à Sputnik Liu Dan, de l'Institut financier Chongyang à l'Université populaire de la RPC.

«À l'heure actuelle, la Chine est confrontée à trois problèmes majeurs, à savoir le volume excessif de crédits, la pollution de l'environnement et l'écart entre les riches et les pauvres. Et le conflit commercial avec les États-Unis n'est au fond qu'un facteur extérieur et rien de plus», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que la Chine se rendait bien compte que la compétitivité contemporaine reposait sur les hautes technologies.

«Aussi, doit-on progresser dans la voie des innovations. […] Pourtant, ce ne seront plus les revenus des exportations mais ceux de la consommation intérieure qui doivent désormais constituer la base des innovations», a relevé M.Liu.

Et de rappeler que ces cinq dernières années, en moyenne 13 millions de nouveaux emplois étaient créés chaque année, alors que 68 millions de Chinois étaient passés au-dessus du seuil de pauvreté.

«Le chômage dans les villes et à la campagne s'est stabilisé à 5%, ce qui est bien inférieur au même taux dans les pays industrialisés.L'indice des prix à la consommation gravite autour de 2%. Comme résultat, presque les deux tiers de la croissance économique de la Chine reviennent à la consommation en 2017. Ainsi, indépendamment de l'évolution de la situation extérieure, dans son développement, la Chine va s'appuyer sur ses propres forces», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.