Le pays européen le plus endetté révélé

La Grèce est le pays européen le plus endetté, a annoncé Eurostat dans un nouveau rapport consacré aux dettes nationales en 2017.

Ainsi, au quatrième trimestre 2017, la dette nationale de la Grèce est à 178,6% du PIB. Elle est suivie par l'Italie et le Portugal avec des dettes de 131,8 % et 125,7% du PIB respectivement.

En outre, la Belgique figure également sur la liste avec 103,1% du PIB, talonnée par l'Espagne (98,3%) et la France (97%).

En revanche, parmi les pays de l'Union européenne qui se portent le mieux au niveau de la dette nationale, on retrouve l'Estonie avec seulement 9% du PIB, le Luxembourg (23%) et la Bulgarie (25,4%).

La dette moyenne de l'Union européenne fin 2017 a baissé par rapport à l'année précédente. Ainsi, en 2017, la dette moyenne est de 81,6% contre 83,3% du PIB en 2016.

Finalement, selon le rapport d'Eurostat, parmi les pays au taux de déficit budgétaire le plus bas figurent l'Irlande, l'Estonie, la Lettonie et la Finlande. Un surplus budgétaire a été observé à Malte, à Chypre, en République tchèque, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, au Danemark, en Bulgarie, en Grèce, en Croatie et en Lituanie.