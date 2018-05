La Russie et la Chine veulent couper l’herbe sous le pied d’Airbus et Boeing

La Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) a entamé les travaux afin de mettre au point la configuration du fuselage et de l'empennage de l'avion de ligne biréacteurs CR929, un projet conjoint sino-russe, a annoncé la société chinoise dans son communiqué.

Le 27 avril, une réunion avec des fournisseurs potentiels a eu lieu à Shanghai avec la participation de Guo Bozhi, directeur général de la China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC), une coentreprise de la Comac et la Compagnie aéronautique unifiée russe . La partie chinoise est chargée de la mise au point du fuselage et de l'empennage de l'avion.

M. Guo a exprimé son espoir que ses fournisseurs, parmi lesquels l'on retrouve des sociétés chinoises et étrangères, s'intégreraient dans l'équipe du CR929 et contribueraient à la construction de cet avion avec leurs technologies et leurs meilleures pratiques.

La Russie et la Chine entendent achever la réalisation de ce projet d'ici 2025 à 2027. Il s'agit d'un avion de ligne capable de transporter 250 à 300 passagers qui entrera en concurrence avec ceux fabriqués par d'autres constructeurs aéronautiques mondialement renommés dont Airbus et Boeing. Pour l'heure, le coût du projet est estimé de 13 à 20 milliards de dollars.