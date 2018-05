Retrait US de l’accord avec l’Iran: quelles répercussions pour l’or et le pétrole?

L’annonce du retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien n’est pas passée inaperçue sur les marchés de l’or et du pétrole. Leurs prix sont en hausse, celui du pétrole ayant déjà atteint son maximum depuis la fin de 2014.

Mardi soir le prix de l'or a augmenté de 0,3%, après que Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien. Auparavant, l'or était en baisse sur fond du renforcement du dollar. Mais désormais cette tendance est renversée puisque l'or est considéré comme un actif sûr dont le prix ne dépend pas des risques géopolitiques.

Le prix du pétrole a montré une hausse encore plus spectaculaire. Ayant augmenté de trois pour cent, il a atteint son maximum depuis trois an et demi.

Mardi le Président américain a annoncé sa décision de retirer les États-Unis de l'accord de Vienne sur le programme nucléaire iranien. Le Plan global d'action conjoint (JCPOA) est un accord signé à Vienne, en Autriche, le 14 juillet 2015, par les huit parties suivantes: les pays du P5+1: les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni) et l'Allemagne, ainsi que l'Union européenne et la République islamique d'Iran. Le locataire de la Maison-Blanche a également annoncé le rétablissement de toutes les sanctions levées suite à l'adoption de cet accord.