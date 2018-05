Les Russes se verraient proposer l’or à la place du dollar

Les autorités russes pourraient prochainement autoriser l’achat de lingots d’or pur à 999,9‰ sans TVA ce qui en ferait un concurrent puissant du dollar sur le marché de l’épargne, a annoncé Alexandre Akhpolov, chef du département du contrôle monétaire du ministère russe des Finances, cité par les médias russes.

«Nous cherchons à régler ce problème [de la faible demande de l’or d’investissement en Russie, ndlr] et nous avons déjà réfléchi à plusieurs solutions: créer un mécanisme spécial de vente de lingots d’or à la population ou bien annuler la TVA sur l’or d’investissement» dès 2018, a indiqué M.Akhpolov.

A l’heure actuelle, le taux de la TVA sur l’or d’investissement en Russie s’élève à 18%.

Selon le responsable, l’arrivée de l’or sans TVA sur le marché de l’épargne «contribuera à la baisse de la demande des devises étrangères parce que l’or constituera une alternative».

Oleg Bogdanov, analyste en chef de Teletrade Group, a qualifié cette initiative de révolutionnaire.

«Cette modification des lois permettra à la population de participer plus activement aux processus d’investissement, rendra la formation du prix de l’or plus réaliste et augmentera le potentiel des acheteurs à couvrir leur risques financiers. On peut considérer cette mesure comme un moyen d’intensifier l’activité des consommateurs, ce qui est toujours positif pour l'ensemble des activités économiques», a indiqué M.Bogdanov cité par le site Metronews.ru.

D’après Alexeï Viazovski, vice-président de la Maison russe des monnaies et de l’or, a aussi salué les projets du ministère des Finances, d’après Metronews.ru

«Il fallait annuler la TVA sur les lingots d’or depuis longtemps. A présent, il est plus rentable d’acquérir des pièces d’or d’investissement pur à 999/1000 que des lingots d’or, puisqu’il ne faut pas payer la TVA de 18%. Cela explique déjà la popularité exponentielle dont jouissent les pièces d’or», a estimé M.Viazovski.

D’ailleurs, même si la TVA sur les lingots d’or est annulée, les consommateurs préféreront toujours les pièces d’or qui se prêtent moins à la falsification, d'après lui.

«Pour faire de faux lingots, on y perce des trous pour y mettre du tungsten, qui a presque le même poids que l’or. Il est presque impossible de le faire avec des pièces d’or qui sont donc plus fiables du point de vue de la sécurité», a noté l'expert.

Selon M.Akhpolov, le gouvernement commencera en 2018 à tester un système d’information qui permettra à l’État de surveiller le commerce des pierres et des métaux précieux à toutes les étapes.

«L’acheteur pourra obtenir des informations complètes sur le producteur et le produit en scannant un code QR par son smartphone», a-t-il précisé.

Le système devrait être capable de détecter automatiquement des données incohérentes et des opérations douteuses.