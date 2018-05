Rosneft et Total signent un contrat pour livrer 4,8-10,8 M de tonnes de brut en Allemagne

Les géants russe et français du pétrole, Rosneft et Total, ont conclu un contrat prévoyant la livraison de pétrole en Allemagne par la conduite Droujba. Annonçant la nouvelle, la société russe a fait savoir qu'il était prévu de livrer entre 4,8 et 10,8 millions de tonnes en deux ans.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev L'Allemagne se prépare à la construction de la partie terrestre du gazoduc Nord Stream 2

Selon des informations parues précédemment, Rosneft prévoit de prolonger l'oléoduc Droujba construit dans les années 1960 depuis l'est de l'Allemagne jusqu'à sa raffinerie située en Bavière . Les travaux pourraient prendre entre trois et cinq ans, a encore précisé la société russe.

À l'heure actuelle, Droujba fait parvenir le pétrole jusqu'à la raffinerie de Schwedt-sur-Oder. Après qu'elle aura été prolongée, la conduite sera également reliée aux raffineries de Neustadt an der Donau et de Karlsruhe.