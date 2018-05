Un «rival» du bitcoin en danger à cause de… crevettes

© Sputnik . Evgeny Biyatov Bitcoin dans le «coma»: raisons et perspectives d’évolution

Deux nouveaux jeux, Ether Cartel et Ether Shrimp Farm, ont été élaborés par la crypto-plateforme Ethereum. Le but de ces jeux est de produire des crevettes ou drogues virtuelles qui peuvent ensuite être échangées contre la cryptomonnaie. Cependant, ils exercent une pression supplémentaire sur le réseau, estime le portail Bitcoin.com

Ces deux applications décentralisées (Dapp, application qui fonctionne de façon autonome, sans entité centrale contrôlant ses pièces, ses données sont stockées dans une chaîne de blocs publique décentralisée) ont rencontré un vif succès et sont les deux plus appréciées par les utilisateurs de la plateforme.

Selon Bitcoin.com, ces applications ne sont pas aussi dommageables que Cryptokitties, mais la pression qu'elles font subir au réseau est tout de même bien sensible. Le portail affirme que cette pression irrite d'autres utilisateurs qui ne considèrent pas les jeux comme un divertissement inoffensif, mais constatent plutôt leur caractère destructeur pour la plateforme.

Le premier jeu de ce genre basé sur la blockchain Ethereum, Cryptokitties , invitait les utilisateurs à acheter, vendre et reproduire des chatons virtuels dont chacun est unique en son genre, a son prix en ethers et appartient à 100% à son propriétaire. Ces chatons sont en fait des tokens de la blockchain et les utilisateurs s'en servent pour stocker des ethers.

Cryptokitties est devenu un phénomène viral de l'univers des cryptomonnaies. C'est l'un des premiers «jeux blockchain» dont le principe est de dépenser de l'argent pour collectionner ces créatures adorables qui donnent leur nom au jeu.