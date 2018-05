Quels documents Macron signera-t-il en Russie?

Les parties russe et française doivent signer plusieurs accords relatifs au nucléaire civil lors de la visite d'Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg.

Dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), la Russie et la France signeront une série de documents portant sur la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire, a annoncé mardi le service de presse du groupe public nucléaire russe Rosatom.

© Sputnik . Kirill Kallinikov Rosatom fournira à la France une plateforme pour tester les «réacteurs du futur»

Selon un communiqué diffusé par le groupe, son directeur général, Alexeï Likhatchev, prendra part aux négociations entre le Président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron

«Au terme des discussions, plusieurs accords seront signés entre le groupe public Rosatom et le Commissariat français à l'Énergie atomique et aux Énergies alternatives (CEA), ainsi qu'entre des entreprises de l'industrie nucléaire russes et françaises», indique le communiqué.

Le chef de l'État français doit arriver en Russie le 24 mai pour une visite de deux jours lors de laquelle il participera au Forum économique de Saint-Pétersbourg.