Investissements étrangers en Russie: les experts dévoilent un bilan extrêmement positif

Les sociétés étrangères ont participé en 2017 à un nombre record de projets en Russie, constate le cabinet d'audit EY dans un compte-rendu sur l'attractivité de l'investissement en Russie présenté dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

D'après ce rapport, l'an dernier les entreprises étrangères ont investi dans 238 projets russes ce qui constitue une hausse 16% par rapport à 2016.

Tout comme en 2016, le plus grand volume d'investissement a concerné la création de nouvelles capacités de production. Les secteurs énergétique et financier sont également particulièrement prisés des investisseurs étrangers.

«La production a été le secteur de l'économie russe avec le plus grand nombre de projets avec une participation étrangère […] L'an dernier le nombre de projets énergétiques est passé de 15 en 2016 à 26 en 2017. Le nombre de projets dans le domaine de la finance et des services financiers a augmenté de plus de deux fois, passant de quatre à 10 en 2017», a déclaré Alexandre Ivlev, dirigeant d'EY en Russie.

Selon lui, dans le transport et les communications la situation est inchangée, tandis que le secteur agricole enregistre une faible baisse d'investissements étrangers.

La 22e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) se tiendra du 24 au 26 mai 2018. La France et le Japon, en tant qu'invités d'honneur du SPIEF, disposent de leurs propres pavillons d'exposition sur le site. Le stand français accueillera notamment Air liquide, Auchan, Danone, Engie, Michelin, Sanofi, Schneider Electric, Servier, Société Générale, TechnipFMC et Total.