Ministre libyen des AE à Sputnik: nous espérons produire 1,6 million de barils par jour

La Libye coopère avec la Russie dans la production de pétrole et d’électricité, ainsi que dans la construction de chemins de fer, a rappelé à Sputnik Mohamad Taher Siala, ministre libyen des Affaires étrangères dans le gouvernement d'union nationale, participant du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

Les Libyens espèrent l'achèvement de la construction du chemin de fer entre Syrte et Benghazi qui a déjà coûté plus d'un milliard de dollars, le projet ayant été suspendu à cause des problèmes de sécurité, a indiqué à Sputnik le ministre libyen des Affaires étrangères dans le gouvernement d'union nationale Mohamad Taher Siala.

«La Libye attend le retour des compagnies russes pour qu'elles participent aux gros projets de rétablissement de l'infrastructure libyenne», a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'à part la coopération avec la Russie dans la production de pétrole et d'électricité, ainsi que dans la construction de voies ferrées, la Libye achetait à la Russie du matériel et du blé.

«Des négociations sont actuellement en cours sur l'achat aux entreprises russes de 750.000 tonnes de blé», a annoncé le chef de la diplomatie libyenne.

Selon ce dernier, la Libye compte également sur l'assistance des sociétés russes pour augmenter sa production de pétrole qui n'était l'année dernière qu'au niveau de 150.000 barils par jour.

«Nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons de nouveau produire 1,6 million de barils par jour», a relevé le ministre.

