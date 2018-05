Top 10 des marques les plus puissantes au monde: entrée triomphale des Chinois

Le chinois Tencent et Alibaba ont pour la première fois rejoint le top 10 des marques les plus puissantes au monde, selon WPP. Leur croissance en 2018 est plus dynamique que celle des entreprises américaines qui trustent les premières positions.

L'une des plus grands agences de publicité au monde, WPP, a préparé un rating BrandZ Top 100 , qui présente les marques les plus chères.

Alibaba apparaît à la 9e place, tandis que Tencent passe de la 8ème à la 5ème position, augmentant sa valeur de 65% sur un an. La valeur de la marque de l'une des plus grandes sociétés chinoises de services internet et mobiles est estimée à 178,990 milliards de dollars, ce qui la rapproche des compagnies américains.

​La valeur d'Alibaba, selon WPP, s'élève à 113,401 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 92% par rapport au précédent classement en 2017.

Les 8 autres positions de ce top 10 sont occupées par des entreprises américaines. Google reste leader pour en termes de valeur de la marque pour la troisième fois consécutive et pour la huitième fois au cours des 12 dernières années. La valeur du groupe a augmenté de 23% jusqu'à 302 milliards de dollars.

En deuxième position se trouve Apple , dont la valeur est estimée à 300,6 milliards de dollars, soit 28% de plus qu'en 2017 et 21,7% de plus qu'en 2015.

Pour la première fois en quatre ans Microsoft disparaît du top trois au profit d'Amazon. La valeur de cette dernière, selon les experts, a augmenté de 49% pour se porter à 207,6 milliards de dollars contre 201 milliards de dollars pour Microsoft, ce qui représente néanmoins 40% de croissance.

Facebook, Visa, IBM, McDonald's et AT&T font aussi partie de ce top 10 établit par WPP.