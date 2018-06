Russie-France: les échanges commerciaux se portent bien

Les échanges commerciaux entre la Russie et la France ont marqué une nette augmentation lors de l'année dernière et des trois premiers mois de 2018, selon l'ambassadeur russe à Paris, Alexeï Mechkov.

«Actuellement, nous sommes à une étape assez favorable de développement de nos relations bilatérales (…). La dynamique du développement de Moscou concernant les relations avec la France suit la tendance générale. Nos échanges commerciaux se sont accrus de 16,5% l'année dernière et de 25% lors des trois premiers mois de 2018. En principe, cet indice est plus élevé que celui de nos relations économiques avec les pays de l'Union européenne ces deux dernières années», a indiqué l'ambassadeur.

Le diplomate a noté que de nombreuses sociétés françaises travaillaient en Russie.

«Il y a plus de 15 milliards d'euros d'investissements directs dans l'économie russe. Les investissements russes en France représentent un chiffre moins important, mais également assez imposant, de 3 milliards d'euros. Plus de 500 sociétés avec la participation du capital français sont présentes sur le marché russe et plus de 2.000 sociétés maintiennent des liens de partenariat avec les entreprises russes», a ajouté l'ambassadeur.

Il a espéré que les Journées de Moscou inaugurées lundi au Quai Branly à Paris ne comprendront pas qu'une composante culturelle.

«J'espère aussi que ces journées permettront un entretien sérieux entre les hommes d'affaire de nos pays», a souligné le diplomate.