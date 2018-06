Le plus grand groupe du Vietnam s'invite dans le monde des smartphones

Vingroup, un géant vietnamien, s’apprête à lancer la fabrication de ses propres smartphones et a déjà engagé des conseillers pour l'acquisition de technologies et d'équipements.

Le groupe vietnamien Vingroup a annoncé mardi l'inauguration de la société VinSmart Co. qui devra lancer la fabrication et la vente de smartphones , dans le but de concurrencer les téléphones Samsung et Apple.

VinSmart Co. a un capital social de 3.000 milliards de dong (111,71 millions d'euros) et devra produire des smartphones et d'autres appareils électroniques. Les téléphones seront vendus sous la marque Vsmart.

VinSmart mènera également des recherches sur l'intelligence artificielle. L'entreprise sera située dans la ville portuaire de Haïphong. Vingroup a également indiqué dans un communiqué qu'il travaillait déjà avec des conseillers pour l'acquisition de technologies et d'équipements de production pour le nouveau projet.

Le Vietnam, une nation de 93 millions d'habitants, est la plus grande base de production de smartphones pour Samsung Electronics, rappelle Reuters. Vingroup exerce ses activités dans les secteurs de l'immobilier, de l'éducation, de la santé, du tourisme, du divertissement, de la vente au détail, de l'agriculture et de l'automobile.