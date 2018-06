Quand la «bombe de la dette» américaine explosera-t-elle?

Les États-Unis feront défaut d'ici huit à dix ans si les autorités ne réduisent pas les dépenses publiques de manière significative, a déclaré le congressiste Andy Biggs dans une interview pour Fox News. Selon lui, en 2018 les allocations budgétaires ont été de 1.300 milliards de dollars tandis qu'elles ne devraient pas excéder 700 milliards de dollars.

«Cela dépend du "sentier". La voie que nous suivons, nous la connaissons, mais en sortir et en prendre une plus optimale est douloureux à courts termes. Ils [les élus, ndlr] estiment que cela se traduira par des pertes politiques. Mais si nous ne le faisons pas, chaque jour de retard nous privera de moyens de résoudre ce problème et de combler les lacunes. Le véritable problème est que nous avons un déficit structurel. Nous dépensons plus que nous ne recevons et nous sommes obligées d'emprunter de l'argent», a-t-il expliqué.

© AFP 2018 STR La Chine réduit ses investissements dans la dette publique des USA

Selon lui, les fonds destinés au système de l'assurance-santé Medicare seront épuisés vers 2026.

«Je crois que nous nous rapprochons de l'abîme», a ajouté M.Biggs, interrogé sur la «bombe de la dette» susceptible de détruire l'économie américaine.

Il a expliqué que d'ici huit à dix ans les États-Unis n'auront d'autres options que de «dévaluer sa devise, constater le défaut et tuer son économie».

Le Trésor américain estime qu'en 2018 le déficit excèdera les 833 milliards de dollars, ce qui est supérieur d'un quart à l'année précédente.

D'après le Bureau du budget du Congrès américain, en 2020 le déficit dépassera la barre des mille milliards de dollars.