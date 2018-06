Trump vs Trudeau: le choix des Américains n’est pas pour plaire au Président US

Les résultats d’un sondage récent réalisé auprès des citoyens américains et canadiens ne sont pas favorables à Donald Trump. Le Président ne bénéficie pas non seulement du soutien des Canadiens mais aussi de celui de ses propres concitoyens.

Les citoyens américains soutiennent plutôt le Premier ministre canadien que leur Président au sujet de la politique commerciale, révèle un récent sondage d'Ipsos cité par Global News.

D'après les résultats de ce sondage, 57% des Américains approuvent la position de Justin Trudeau dans le différend entre le Canada et les États-Unis sur les tarifs douaniers. L'approche de Donald Trump n'est soutenue que par 37% des Américains interrogés.

Le Premier ministre canadien a également obtenu le soutien de ses citoyens qui ont participé à un sondage semblable, 83% des Canadiens interrogés s'étant prononcés pour sa politique. De plus, 73% d'entre eux ont indiqué que leur attitude envers Donald Trump était devenue moins favorable à cause de la situation actuelle dans les relations bilatérales.

Plus de 2.000 citoyens américains et canadiens ont participé à ce sondage réalisé entre les 12 et 15 juin.

Les relations entre Washington et Ottawa se sont aggravées ces derniers temps à cause de la décision de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane sur l'aluminium et l'acier importés. Lors du sommet du G7 qui s'est tenu les 8 et 9 juin au Québec, Donald Trump s'est lancé dans une virulente diatribe sur Twitter contre Justin Trudeau en jugeant «malhonnête» sa réaction à ces mesures américaines.

M.Trudeau avait répété lors de la conférence finale du sommet que ces droits de douane, imposés au nom de «la sécurité nationale» des États-Unis, étaient «insultants» au regard de l'histoire des relations entre les deux pays.