Guerre commerciale déclarée par Washington à la Russie: Moscou prépare une riposte

Face à la mise en place de droits de douane sur l’acier et l’aluminium par les États-Unis, Moscou s’apprête à introduire des mesures de rétorsion, a fait savoir le ministre russe du Développement économique Maxim Orechkine, précisant qu’elles ne s’appliqueront qu’aux produits ayant un équivalent en Russie.

«Les États-Unis continuent d’appliquer des mesures de protection sous forme de droits de douane supplémentaires sur l’acier et l’aluminium et refusent de dédommager les pertes subies par la Russie, la Russie en tant que membre de l’OMC [Organisation mondiale du commerce, ndlr] se use de son droit et introduit des mesures d’équilibre», a-t-il déclaré, cité dans un communiqué ministériel.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich «La Russie se lance dans une guerre commerciale contre Trump»

Il s’agira de droits de douane supplémentaires qui seront prochainement appliqués. «Elles ne s’appliqueront qu’aux produits possédant des équivalents sur le marché russe et ne se répercuteront pas négativement sur les indices macroéconomiques», a-t-il précisé.

Fin mai, la Russie a prévenu l’OMC qu’elle pourrait décréter une augmentation de taxes sur des marchandises américaines, ce qui lui permettrait d'obtenir 537,6 millions de dollars par an.