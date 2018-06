Est-ce que les réseaux sociaux influencent le prix du bitcoin? Des scientifiques répondent

© Sputnik . Evgeny Biyatov Le bitcoin plonge sous les 6.000 USD, une première depuis novembre

Un groupe de scientifiques de la Stevens School of Business, aux États-Unis , sous la direction du professeur Feng Mai, a découvert que certains commentaires et messages sur les réseaux sociaux peuvent démultiplier la valeur du bitcoin de plusieurs dizaines de fois. Ceci est indiqué dans un article du Journal of Management Information Systems.

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont collecté et analysé les commentaires des utilisateurs de Bitcointalk (le forum le plus populaire sur le Bitcoin) pendant deux ans, ainsi que plus de 3,4 millions de messages sur Twitter faisant référence à cette cryptomonnaie.

Les commentaires ont été divisés en deux groupes: positifs et négatifs, et les utilisateurs en deux groupes également. Le premier était composé des utilisateurs qui participaient activement aux discussions, et le second s'appelait la «majorité silencieuse», car ces utilisateurs mentionnaient rarement le bitcoin.

En conséquence, les scientifiques ont constaté que les commentaires et tweets des utilisateurs très actifs n'avaient pratiquement aucun effet sur la croissance de la valeur de la cryptomonnaie, mais que les déclarations positives de la «majorité silencieuse» multipliaient la valeur du bitcoin

Selon Feng Mai, la «majorité silencieuse» est composée de personnes influentes qui contrôlent le coût du bitcoin, et les crypto-investisseurs le comprennent.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le taux de change du bitcoin a enregistré une chute moyenne de 9,52%, pour s'établir à 5.970 USD (environ 5.100 euros) sur la bourse Binance.