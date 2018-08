Comment la livre turque pourrait-elle se libérer de la pression du dollar?

Depuis le début des années 2010, bien des pays, dont les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et l’Iran, renoncent de plus en plus au dollar comme monnaie de réserve et dans leurs transactions internationales. La Turquie fait elle aussi des démarches en ce sens. Sputnik s’en est entretenu avec des analystes turc et russe.