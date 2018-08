Sergueï Lavrov met les USA en garde contre «un grave abus du dollar»

Le dollar risque de perdre son rôle de monnaie de réserve si Washington poursuit sa politique de sanctions, estime le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Selon lui, de plus en plus de pays miseront sur «des partenaires plus fiables».

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse avec son homologue turc que la politique de sanctions américaine pouvait saper le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve.

«Je suis certain qu'un abus grave du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale peut se traduire par l'affaiblissement et la diminution de son rôle, de plus en plus de pays, même ceux qui ne sont pas touchés par les sanctions américaines, décidant de réduire son utilisation et de miser sur des partenaires plus fiables», a-t-il précisé.

Auparavant, Vladimir Poutine avait déclaré lors de la conférence presse à l'issue du 10e sommet des Brics que les diverses restrictions frappant les opérations effectuées en dollars avaient sapé la confiance en cette devise. Il avait qualifié ces restrictions de «grande erreur stratégique».