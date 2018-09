AvtoVAZ dope ses ventes et regarde droit vers l’avenir avec son nouveau 4X4 (images)

Le principal constructeur automobile russe AvtoVaz semble voir le bout du tunnel de la crise qu’il traverse ces dernières années. Certains indicateurs ne trompent pas: au Salon international de l'automobile de Moscou, il a présenté un nombre record de nouveautés ainsi que le concept de sa nouvelle 4x4 et ses ventes ne cessent de croître.

À la grand-messe moscovite de l’automobile, le stand arborant le logo «Lada» semble attirer ce mardi beaucoup plus de curieux que les autres. Rien d’étonnant: lors de cette édition 2018, les grandes nouveautés y sont au nombre de quatre, soit un record pour AvtoVAZ. Outre la gamme renouvelée Lada Granta, qui jouit d’une popularité particulière auprès des automobilistes du pays, y sont présentés la Vesta Cross, la Vesta Sport et le X-Ray.

Diversification de la gamme

«Le public a montré un intérêt absolument incroyable. Bien entendu, nous n’avons jamais montré autant de nouvelles voitures», confirme Steve Mattin, designer en chef de la marque Lada.

© Sputnik . Ilya Pitalev Stand de Lada

Comme l’explique ce dernier, sur le stand sont présentés tous les modèles qui composent la gamme de Lada Granta. Il s’agit de quatre types de carrosserie: berline, liftback, hayon et break. La voiture entière a été optimisée — aujourd’hui, elle a un nouveau front-end et le pour la première fois le style «X-Face», propre à la marque, ce qui va dans le sens de la stratégie globale des nouveaux produits et du «nouveau langage en matière de design».

Mais le public auquel s’adresse le constructeur est très divers. Comme l’explique M.Mattin, si les véhicules Granta appartiennent principalement au segment du milieu de gamme, on trouve également parmi les nouveautés des modèles plus individuels et passionnants, telle la Vesta Sport.

© Sputnik . Alexeï Koudenko LADA Vesta Sport

Regard vers l’avenir

Or, c’est le prototype d’un nouveau 4x4 russe, destiné à prendre le relais de la célèbre Niva, cette «jeep russe» qui n’a connu presque aucune modification depuis plus de quatre décennies, qui est au centre de toute l’attention. Tournant au centre du stand, elle attire une foule de curieux qui la filment et prennent en photo.

© Sputnik . Alexeï Koudenko LADA 4x4 Vision

«C’est notre voiture emblématique qui a un héritage historique», commente Steve Mattin cette sensation. «Nous avons 40 ans d’histoire et de succès avec notre Lada 4x4 que beaucoup de gens connaissent peut-être sous le nom de Niva. Maintenant, nous regardons vers l'avenir. Nous sommes conscients que le monde est en train de changer, les clients sont en train de changer et nous avons un langage en matière de design qui très fort».

© Sputnik . Steve Mattin, designer en chef de la marque Lada

Et de conclure qu’avec chaque nouveau modèle, l’entreprise essayait aussi bien d'attirer de nouveaux clients que de garder ses clients existants.

Ventes en nette hausse

© Sputnik . Ilya Pitalev Le constructeur russe des Lada présente son nouveau 4х4 au design agressif (photo)

Si, au mois d’avril AvtoVaz , a enregistré son premier bénéfice net depuis 2012, ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour le constructeur. Sur les huit premiers mois de l’année en cours, ses ventes ont augmenté de 18,1% pour s’établir à 227.956 véhicules, dont 29.389 commercialisées en juillet. Au mois d’août, cette tendance positive s’est d’ailleurs poursuivie.

«En août 2018, 28.683 Lada ont été vendues, soit une hausse de 9,4% par rapport au même mois de l’année dernière», informe ce mardi l’entreprise dans un communiqué.

C’est la gamme Lada Vesta qui décroche les lauriers, devançant légèrement Lada Granta. C’est Lada Largus qui affiche le meilleur résultat en terme de taux de croissance des ventes, informe encore l’entreprise.