Le FMI évalue les perspectives de croissance en Russie

Le Fond monétaire international (FMI) a maintenu ses prévisions de croissance pour l'économie russe pour 2018 et 2019, a indiqué l'organisation à l'issue de consultations avec Moscou.

«L'économie russe se redresse après la récession des années 2015 et 2016. Grâce à la politique efficace des autorités et les prix du pétrole plus élevés […], la croissance prévue en 2018 est de 1,8%, ce qui est favorisé par la hausse des revenus financiers et autres de la population», indique le document.

Dans le même temps, les perspectives à moyen terme restent limitées en raison des conséquences des sanctions, précise le FMI. Sans réformes structurelles, la croissance pourra atteindre 1,5% tandis que l'inflation sera stabilisée aux alentours de 4% d'ici fin 2019 sur fond de politique monétaire.

Lundi, le Service fédéral des statistiques a revu à la hausse ses pronostics de croissance pour la Russie au premier semestre 2019, passant de 1,6 à 1,7%. Les prévisions pour le deuxième semestre ont également augmentées de 1,8 à 1,9%.