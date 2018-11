Le Kosovo semble avoir déclaré une guerre commerciale à la Bosnie et à la Serbie

Une taxe douanière de 100% frappe désormais des produits importés de Serbie et de Bosnie-Herzégovine au Kosovo, a annoncé mercredi le Premier ministre de cette république autoproclamée, Ramush Haradinaj.

«Le gouvernement kosovar a décidé mercredi d’adopter une taxe de 100% sur les produits importés de Serbie et de Bosnie-Herzégovine qui ne figurent pas sur la liste des marques déposées internationales. En outre, le gouvernement du pays, le ministère du Commerce et de l’Industrie et tous les établissements concernés interdisent l’importation de produits qui ne portent pas de marque officielle de la république du Kosovo, afin d’empêcher leur importation et accès potentiel», a indiqué M.Haradinaj sur Facebook.

© REUTERS / Edgar Su Interpol vient de claquer une nouvelle fois la porte au nez du Kosovo

Pristina avait précédemment introduit un droit de douane de 10% sur les produits importés de Serbie et de Bosnie-Herzégovine. Belgrade a décidé de suspendre le dialogue avec le Kosovo jusqu’à la levée des taxes qui violent l’ accord de libre-échange centre-européen (CEFTA)

Selon des analystes, les nouvelles taxes douanières adoptées par Pristina sont une réaction à l’échec de sa tentative d’adhérer à Interpol.

Mardi, les membres de l’Assemblée générale de cette organisation internationale réunis à Dubaï, ont rejeté la demande d’adhésion du Kosovo. Pendant le vote, 51 pays, dont la Chine, l’Espagne et la Russie, se sont opposés à l’entrée du Kosovo, 68 pays y ont été favorables et 16 pays se sont abstenus. Pristina devait recueillir deux tiers des voix pour être admis.

Le parlement kosovar a unilatéralement proclamé l’indépendance du Kosovo par rapport à la Serbie en février 2008. En 2010, la Cour internationale de Justice (CIJ) a reconnu cette décision de légitime dans un avis consultatif. A l’heure actuelle, 105 pays reconnaissent le Kosovo, alors que Pristina affirme qu’il y en a 117. Plus de 60 pays sont contre la reconnaissance du Kosovo, dont la Chine, l’Inde, Israël, la Russie et cinq pays membres de l’UE.